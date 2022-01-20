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В Изюмском районе во время пожара погибла женщина

В Изюмском районе во время пожара погибла женщина

Сегодня в 11:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Донец Изюмского района: горел жилой дом барачного типа.

По указанному адресу выехали 3 отделения пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС в Харьковской области, а также Андреевская местная пожарная команда. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что в одной из квартир дома на площади около 35 кв. метров горели домашние вещи. В помещении было обнаружено тело погибшей 73-летней владелицы квартиры. Около 13:30 пожар был ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

В Изюмском районе во время пожара погибла женщина

В Изюмском районе во время пожара погибла женщина

В Изюмском районе во время пожара погибла женщина

Агентство Телевидения Новости

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