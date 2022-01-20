Борьба с незаконной вырубкой деревьев: на Харьковщине разоблачили нелегального лесоруба (видео)

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 51-летнему мужчине по факту незаконной порубки деревьев, совершенной по предварительному сговору, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 51-летний мужчина вместе со своим сообщником с помощью бензопилы незаконно вырубили клены и дубы на территории Люботинского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство».

Сумма нанесенного ущерба составляет более 350 тыс. грн.

Следователи устанавливают второго фигуранта, причастного к совершению указанного уголовного преступления.

Также подозреваемого проверяют на причастность к другим незаконным порубкам леса на территории Харьковского района.

Санкция ч. 4 ст. 246 УК Украины, по которой проводится следствие, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.





Агентство Телевидения Новости