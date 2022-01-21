Где сегодня нет воды в Харькове (адреса отключений)

Сегодня, 21 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 29, ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №1), ул. Новгородская, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.01.22 г.

Киевский район:б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 21.01.22 г.

Московский районул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №8, стояк) до 20:00 21.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 7 (п. №1) до 20:00 21.01.22 г.

Новобаварский район:б-р Профсоюзный, 3 (п. №1, стояк) до 18:00 21.01.22 г.; ул. Полтавский шлях, 155 (п. №1, стояк) до 20:00 21.01.22 г.

Основанский район:ул. Машинистов, 14 (п. №1, стояк), пр. Московский, 2/2 (стояк) до 17:00 21.01.22 г.

Слободской район:пр. Гагарина, 165 (корр. №1, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-я (п. №1, стояк) до 17:00 21.01.22 г.

Холодногорский районул. Евгения Котляра (Красноармейская), 4/6 (п. №2, стояк) до 20:00 21.01.22 г.

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