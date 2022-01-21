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В Харькове выявили массажный салон, в котором оказывались интимные услуги (видео)

В Харькове выявили массажный салон, в котором оказывались интимные услуги (видео)

В Харькове полицейские прекратили деятельность эротического салона, в котором под видом массажа оказывались интимные услуги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Организовал деятельность заведения 40-летний житель Днепра. Клиент мог расплатиться как наличными, так и произвести безналичный расчет.

Правоохранители установили, что в массажном салоне посменно работали от трех до шести девушек и администратор. 

«Девушки-массажистки постоянно менялись, харьковчанок в массажный салон не брали, только жительниц других городов Украины. Массажистки и администратор, как правило, проживали все время в салоне. Отлучались только по необходимости. Администратор или кто-нибудь из массажисток салона знакомил посетителя с услугами и ценами на них, при этом уточнял, какие именно услуги интересуют клиента – эротические или классические. Стоимость массажа оценивалась от 650 до 8800 гривен за сеанс», — рассказали в полиции. 

Массажный салон рекламировал свои услуги на страницах социальных сетей, на сайтах с объявлениями. Также визитки с рекламой салона распространяли наемные промоутеры на улицах города, или реклама подкладывалась под дворники автомобилей в почтовые ящики харьковчан. Реклама заведения приходила и пользователям мобильного приложения – мужчинам от 18 до 50 лет, живущим в Харькове. 

19 января в салоны был проведен обыск. На момент следственных действий в помещении находились 30-летняя жительница города Сумы – администратор заведения и две «массажистки» 22 и 21 года. 

Правоохранители изъяли мобильные телефоны, планшет, сим-карты, черные записи, фискальные чеки, медицинские карты, денежные средства, банковские карты и другие вещдоки.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.


Агентство Телевидения Новости

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