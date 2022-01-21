В Украине — более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки: статистика по областям
В Украине за сутки зафиксировали 20 156 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 20 января в Украине: зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2464, медработников – 429)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
За минувшие сутки госпитализированы 2 226 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 150, выздоровели — 4 486 человек.
Днем ранее, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19.
Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания по регионам следующее:
г. Киев – 1552;
Винницкая область – 969;
Волынская область – 400;
Днепропетровская область – 826;
Донецкая область – 631;
Житомирская область – 589;
Закарпатская область – 498;
Запорожская область – 366;
Ивано-Франковская область – 2427;
Киевская область – 672;
Кировоградская область – 98;
Луганская область – 251;
Львовская область – 1989;
Николаевская область – 304;
Одесская область – 1036;
Полтавская область – 677;
Ровенская область – 702;
Сумская область – 1158;
Тернопольская область – 1053;
Харьковская область – 971;
Херсонская область – 308;
Хмельницкая область – 1034;
Черкасская область – 379;
Черновицкая область – 756;
Черниговская область – 510.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине выявили 3 819 538 случаев коронавируса; выздоровели – 3 576 268 заболевших; умерли – 98 993.
Также за сутки в Украине 86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 25 человек, — 34 905 человек, дополнительную дозу — 736 человек, бустерную дозу — 21 255 человек. С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 15 109 351 человек, из них первую дозу – 15 109 349 человек, две дозы – 14 410 730 человек, дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 36 человек.
В общей сложности в стране проведено 29 699 380 прививок от коронавируса.