В Украине — более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировали 20 156 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 20 января в Украине: зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2464, медработников – 429)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

За минувшие сутки госпитализированы 2 226 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 150, выздоровели — 4 486 человек.

Днем ранее, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19.

Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания по регионам следующее:

г. Киев – 1552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1036;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 702;

Сумская область – 1158;

Тернопольская область – 1053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине выявили 3 819 538 случаев коронавируса; выздоровели – 3 576 268 заболевших; умерли – 98 993.

Также за сутки в Украине 86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 25 человек, — 34 905 человек, дополнительную дозу — 736 человек, бустерную дозу — 21 255 человек. С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 15 109 351 человек, из них первую дозу – 15 109 349 человек, две дозы – 14 410 730 человек, дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 36 человек.

В общей сложности в стране проведено 29 699 380 прививок от коронавируса.

Агентство Телевидения Новости