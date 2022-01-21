Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 64

В Красноградском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Красноградском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Красноградском районе во время пожара погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

20 января в 16:05 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Сахновщина на ул. Остапченко, 24 горит частный дом.

Прибывшие на вызов пожарные в задымленном помещении нашли 53-летнего хозяина дома, но он не подавал признаков жизни. Открытого огня в доме не наблюдалось, только тлели домашние вещи и пол на площади пол квадратного метра.

Спасатели уже в 16:25 локализовали очаг пожара, разобрали и пролили деревянный пол, чтобы огонь не мог распространиться по пустотам. Ликвидировали пожар в 16.55.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара является пренебрежение правилами пожарной безопасности во время курения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 