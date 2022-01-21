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В Днепропетровской области произошло землетрясение

В Днепропетровской области произошло землетрясение

В Днепропетровской области в районе Кривого Рога 21 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. По классификации землетрясение относится к ощутимым.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

«Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе Кривого Рога, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее — на верхних этажах», — говорится в сообщении центра.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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