Коронавирус на Харьковщине: за сутки умерли 11 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 971 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 741 из них – жители Харьковского района (684 – города Харькова).

60 заболевших – жители Изюмского, 47 – Красноградского, 44 – Богодуховского, 37 – Лозовского, 33 – Чугуевского, 9 – Купянского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 252 721 заболевшего COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 527 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 234 678 заболевших уже выздоровели (+212 за сутки), 11 516 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 748 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 931 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 16.

Агентство Телевидения Новости