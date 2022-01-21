Столкновение легковушки и автобуса на Змиевской трассе: двое пострадавших

Сегодня в 07:50 на трассе Харьков-Лозовая в районе поселка Тимченки Чугуевского района столкнулись ЗАЗ «Таврия» и рейсовый автобус МAN сообщением Беспаловка-Харьков. В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в авто, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

На месте работали два отделения 49 пожарно-спасательной части и Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего водителя из поврежденного автомобиля и передали медикам скорой. Пострадавший доставлен в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. Остальные 2 пассажира легковушки, а также водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

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