«Харьков может быть оккупирован»: Зеленский назвал возможный сценарий вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. Он предполагает, что РФ может оккупировать Харьков.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Я скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — отметил президент.

По его словам, России для нападения лишь нужен повод.

«Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое развитие событий будет не только вторжением, а «началом крупномасштабной войны».

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, РФ сторона разместила вблизи украинских границ более 127 000 военных.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

Блинкен также заявил, что в условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения, речь идет о праве Украины на существование.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский призвал США срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Источник: РБК-Украина

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