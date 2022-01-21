Под Харьковом горел дом: пожар унес жизнь женщины

В Харьковском районе еще один пожар унес жизнь человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 января в 22.30 в Службу спасения «101» поступил вызов на пожар в село Слободское, где на ул. Заречный, 15 горел двухэтажный жилой дом.

На время прибытия пожарных соседи успели потушить огонь. Горели домашние вещи в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила около 2 кв.

На кухне находилось тело 60-летней женщины — хозяйки дома. Она задохнулась продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Напомним, за предыдущие сутки пожары на Харьковщине забрали жизни 4 человек: 9-летнего ребенка, двух женщин и мужчины. Еще одну женщину во время пожара удалось спасти.

Агентство Телевидения Новости