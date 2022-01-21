В Харькове медики «скорой» в пробках спасали мужчину, у которого дважды за полчаса останавливалось сердце

Харьковские медики скорой помощи дважды вернули к жизни мужчину, у которого дважды за 30 минут останавливалось сердце.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вызов по поводу головокружения у 49-летнего харьковчанина поступил в службу «103» 20 января в 13:54. После проведения осмотра и оказания экстренной медицинской помощи пациенту бригада ЭМД 906 в составе фельдшера Дмитрия Рака, фельдшера Ольги Рудик и водителя Юрия Рудкина приняла решение о проведении экстренной госпитализации больного.

На пути в больницу сердце мужчины внезапно остановилось.

«Не тратя ни секунды, медицинские работники приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-легочной деятельности. Специализированный автомобиль ЭМД сквозь пробки и усложненное движение, продолжал свой путь в больницу, когда и произошла вторая клиническая смерть», — говорится в сообщении.

Однако медики «скорой» вновь вернули мужчину к жизни, его сердечный ритм им снова удалось восстановить.

Спасенный мужчина живым был госпитализирован в лечебное учреждение.

Агентство Телевидения Новости