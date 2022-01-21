Памяти «киборгов»: в Харьковском аэропорту выступил военный оркестр (видео)
Сегодня, 21 января, утром в терминале международного аэропорта «Харьков» выступил оркестр Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Он был посвящен памяти погибших защитников Донецкого аэропорта.
Музыканты исполнили произведения: «Шана» Михаила Рябоконя и «Мелодию» Мирослава Скорика.
Напомним, 20 января в Украине отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта.
Бои за Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева продолжались 242 дня – с сентября 2014 по январь 2015 года. Украинских бойцов, защищавших Донецкий аэропорт, назвали киборгами. 20 января 2015 обрушились перекрытия и потолок нового терминала, 41 украинский боец погиб. Защита объекта потеряла смысл, и киборги покинули ДАП.
Всего в боях за ДАП погибли 109 украинских военнослужащих, 446 получили ранения, шестеро числятся пропавшими без вести.
Также в память погибших защитников аэропорта военные оркестры одновременно выступали в семи украинских аэропортах: Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске и Днепре.
Видео из аэропорта было опубликовано в Telegram-канале Kharkiv Today.