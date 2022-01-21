Украинский вратарь мадридского «Реала» пропустил гол после рикошета, но «Реал» всё равно выиграл

Воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин защищал ворота мадридского «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче».

Основное время этого поединка завершилось вничью — 0:0, а все основные события произошли в овертайме.

Сначала футболист «Реала» Марсело Виейра получил красную карточку за фол последней надежды. При этом в ворота «Реала» был назначен штрафной. Гонсало Верду, исполнявший штрафной удар, со второго раза пробил стенку, и мяч рикошетом от находившегося в стенке Дани Себальоса залетел в ворота Лунина.

А затем «Реал» отыгрался благодаря голу Иско и победил с голом Эдена Азара.

В итоге 2:1 в пользу «Реала», и путевка в четвертьфинал Кубка Испании.





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