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Украинский вратарь мадридского «Реала» пропустил гол после рикошета, но «Реал» всё равно выиграл

Украинский вратарь мадридского «Реала» пропустил гол после рикошета, но «Реал» всё равно выиграл

Воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин защищал ворота мадридского «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче».

Основное время этого поединка завершилось вничью — 0:0, а все основные события произошли в овертайме.

Сначала футболист «Реала» Марсело Виейра получил красную карточку за фол последней надежды. При этом в ворота «Реала» был назначен штрафной. Гонсало Верду, исполнявший штрафной удар, со второго раза пробил стенку, и мяч рикошетом от находившегося в стенке Дани Себальоса залетел в ворота Лунина.

А затем «Реал» отыгрался благодаря голу Иско и победил с голом Эдена Азара.

В итоге 2:1 в пользу «Реала», и путевка в четвертьфинал Кубка Испании.


Агентство Телевидения Новости

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