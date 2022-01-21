Крупный бизнес Харьковщины увеличил уплату в местный бюджет

За 2021 год крупные плательщики налогов на Харьковщине перечислили в местный бюджет 2 млрд 464 млн гривен (из них 174,5 млн гривен — в декабре).

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 803 млн гривен, или на 48,3%», — сообщила начальник межрегионального управления Галина Феденко.

За январь — декабрь прошлого года от крупного бизнеса поступило:

1,2 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 27%);

более 1 млрд грн налога на прибыль предприятий (больше в 2 раза);

172 млн грн земельного налога (+ 20%);

30 млн грн акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (+24%);

9,6 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (+46,4%).

Также в межрегиональном управлении сообщили, что при реализации права на налоговую скидку по результатам 2021 и 2022 годов к налоговой скидке плательщика налога на доходы физических лиц в отчетном налоговом году в полном объеме включаются расходы на лечение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приобретение лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения, необходимых для лечения острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в соответствии с выпиской из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного или выпиской из Реестра медицинских записей, записей о направлении и рецептов в электронной системе здравоохранения, расходы на вакцинирование для профилактики острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, а также расходы на уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), уплаченных страховщику-резиденту по договорам страхования на случай заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным короновирусом SARS-CoV-2, такого налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства.

Агентство Телевидения Новости