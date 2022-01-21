На дорогах Харькова работают более 160 снегоуборочных машин.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, 161 единица спецтехники убирает снег сегодня, 21 января, на улицах Харькова.

По информации КП «Дорремстрой», сегодня ночью в городе работало 120 спецмашин. На дороги было высыпано 568 куб. м песчано-солевой смеси и 227 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, коммунальные предприятия расчищают по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, чистят дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

Как сообщили в КП «Харьковблагоустройство», уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1513 дворовых рабочих, в работах задействовано 69 единиц техники и 38 средств малой механизации.

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