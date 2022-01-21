Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:44
Просмотров: 66

На дорогах Харькова работают более 160 снегоуборочных машин

На дорогах Харькова работают более 160 снегоуборочных машин

На дорогах Харькова работают более 160 снегоуборочных машин.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, 161 единица спецтехники убирает снег сегодня, 21 января, на улицах Харькова.

По информации КП «Дорремстрой», сегодня ночью в городе работало 120 спецмашин. На дороги было высыпано 568 куб. м песчано-солевой смеси и 227 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, коммунальные предприятия расчищают по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, чистят дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

Как сообщили в КП «Харьковблагоустройство», уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1513 дворовых рабочих, в работах задействовано 69 единиц техники и 38 средств малой механизации.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 