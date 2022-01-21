В Индии попугай перепел мобильный рингтон и прославился в сети (видео)
Попугай смог повторить известную мелодию iPhone и стал настоящей звездой сети. Хозяева птицы записали этот момент на камеру и опубликовали видео в интернете.
Запись с пернатым появилась на YouTube-канале ViralHog.
«Наш попугай Гуччи исполнил рингтон iPhone 12 января 2022 года. Мы живем в Бангалоре, штат Карнатака, Индия», — говорится в описании к забавному ролику.
Попугай исполнил мелодию без единой заминки и восхитил сеть — в комментариях ему оставляют множество комплиментов:
«Мне это нравится больше, чем оригинал»;
«Невероятно крутая и талантливая птица»;
«Хочу именно такую мелодию на звонке».
Отметим, что попугаи хорошо известны своими способностями к подражанию.
Источник: УНИАН