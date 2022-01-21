В Индии попугай перепел мобильный рингтон и прославился в сети (видео)

Попугай смог повторить известную мелодию iPhone и стал настоящей звездой сети. Хозяева птицы записали этот момент на камеру и опубликовали видео в интернете.

Запись с пернатым появилась на YouTube-канале ViralHog.

«Наш попугай Гуччи исполнил рингтон iPhone 12 января 2022 года. Мы живем в Бангалоре, штат Карнатака, Индия», — говорится в описании к забавному ролику.

Попугай исполнил мелодию без единой заминки и восхитил сеть — в комментариях ему оставляют множество комплиментов:

«Мне это нравится больше, чем оригинал»;

«Невероятно крутая и талантливая птица»;

«Хочу именно такую мелодию на звонке».

Отметим, что попугаи хорошо известны своими способностями к подражанию.

Источник: УНИАН

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