Украина вышла на рекорд по регистрации ФЛП

За 2021 год количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) выросло на 83 тыс. 257, или на 4%, более половины прироста составляют ФЛП сферы ІТ.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

«Сейчас их почти 2 млн. Это лучший результат за последние 5 лет. Для сравнения, в 2020 году рост составил 22 тыс. 455 ФЛП, или 1,2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что IT-ФЛП — самая активная часть частных предпринимателей в 2021 году, их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины (53%). IT-сфера выросла за год на 44,5 тыс. ФЛП-программистов (+26%), чем не может похвастаться ни один другой вид деятельности.

На втором месте по приросту — бизнесы, предоставляющие информационные услуги (+9 тыс., или 24%). На третьем месте — ФЛП кафе и ресторанов (+6 тыс., или +10%), которые выросли, несмотря на локдауны и карантинные ограничения. Количество предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, выросли на 7 тыс., что, впрочем, составляет лишь 1% их общего количества. Прирост ФЛП показывает, что новых бизнесов открывалось больше, чем было закрыто «старых», зарегистрированных ранее, подчеркнули в Opendatabot.

Согласно сообщению, некоторые виды ФЛП наоборот не росли, а сокращали свою деятельность. В частности, среди крупнейших групп, где количество предпринимателей превышает 10 тыс., значительно сократилось количество ФЛП, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-8,5%). Их проседание выглядит довольно неожиданно, ведь эти сферы считаются перспективными.

Отрицательную динамику показали также такие группы предпринимателей: авиационный транспорт (-8%), деятельность в области радиовещания и телевизионного вещания (-8%), складская деятельность (-5%) и оптовая торговля (-2%). Все эти группы ФЛП демонстрируют падение показателей уже второй год подряд.

Напомним, 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год — до 1 января 2022 года.

4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.

В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.

17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлицах-предпринимателях третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

17 декабря 2021 года Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц — предпринимателей (ФОП — по-украински) еще на один год.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей, что, по мнению самих предпринимателей, приведет к повышению стоимости товаров и услуг.

Источник: УНИАН

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