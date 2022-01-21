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«Город готов дать отпор»: Игорь Терехов обратился к харьковчанам

Харьковский городской голова Игорь Терехов прокомментировал предположение Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова, которое президент Украины озвучил в интервью изданию The Washington Post.

В связи с этим Игорь Терехов обратился к жителям города:

«Уважаемые харьковчане!

Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. 

В свою очередь хочу заверить всех харьковчан — город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть. 

Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Всё будет Харьков и всё будет Украина!», — говорится в обращении мэра Харькова на сайте Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости

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