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Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева об избрании для пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, меры пресечения в виде личного обязательства.

«Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Напомним, прокуратура просила отправить Порошенко под арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Но суд принял другое решение. Находясь под личным обязательством, Порошенко должен прибывать по первому вызову к следователю и в суд, не покидать без разрешения Киев и Киевскую область, сообщать о смене места жительства или работы, сдать загранпаспорта. Мера будет действовать до 19 марта.

20 декабря 2021 года ГБР сообщило Петру Порошенко о подозрении в «содействии деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» в 2014-2015 годах». Тогда Порошенко предпочел поставкам угля из Африки, поставки из ОРДЛО. Координировал поставки, вероятно, пророссийский политик Виктор Медведчук, который также является фигурантом дела.

Источник: Зеркало Недели

Агентство Телевидения Новости

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