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Бесплатные тесты в аптеках и 7 дней карантина: как Польша борется с пятой волной COVID-19

Бесплатные тесты в аптеках и 7 дней карантина: как Польша борется с пятой волной COVID-19

В Польше за прошедшие сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19. Заболевание обнаружили у 36 665 человек.

Поскольку Польша побила суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, в стране решились на некоторые меры для борьбы с COVID. Карантин сократили до 7 дней, а также ввели бесплатные тесты в аптеках.

Об этом сообщает RMF24.

В связи с тем, что в Польше началась пятая волна коронавируса, количество мест для пациентов увеличат. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, система здравоохранения пока справляется с нагрузкой.

Следующим шагом в борьбе с пандемией коронавируса станет массовое тестирование. С 27 января в каждой аптеке будут бесплатные тесты на антиген.

Изменения также касаются вопроса карантина, который вводится после контакта с зараженным человеком. Срок карантина сократят до 7 дней. Это соответствует рекомендациям европейского агентства.

«Лица старше 60 лет после положительного теста на коронавирус будут осмотрены в течение 48 часов врачом общей практики», — сообщил премьер-министр и заверил, что возможны и домашние визиты.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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