Пользователи iPhone 13 начали жаловаться на розовый экран

Пользователей iPhone 13 начали жаловаться на то, что экран их смартфона случайным образом становится розовым/фиолетовым, а обходные пути, такие как сброс до заводских настроек и обновление, никак не помогают.

Хотя проблема, по-видимому, широко распространена в Китае, так как жалобы появляются на таких платформах, как Weibo, есть разрозненные сообщения и из других регионов. Кроме того, проблема с розовым экраном может сопровождаться зависаниями, торможениями и даже автоматической перезагрузкой устройства.

Проблема также не кажется постоянной и может возникать периодически, приходить и уходить сама по себе. Еще одна отмеченная особенность заключается в том, что когда экран становится розовым, значки строки состояния и другая информация обычно остаются видимыми.

В отчете @BossLianbo в Weibo говорится, что официальная служба поддержки Apple сделала такой комментарий:

«Это не аппаратная проблема. В качестве решения мы советуем обновить систему до последней версии, а также все приложения, чтобы исключить несовместимость между версиями приложений и iOS.»

Пока что проблема с розовым экраном замечена на iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.



Источник: ilenta.com



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