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Пользователи iPhone 13 начали жаловаться на розовый экран

Пользователи iPhone 13 начали жаловаться на розовый экран

Пользователей iPhone 13 начали жаловаться на то, что экран их смартфона случайным образом становится розовым/фиолетовым, а обходные пути, такие как сброс до заводских настроек и обновление, никак не помогают.

Хотя проблема, по-видимому, широко распространена в Китае, так как жалобы появляются на таких платформах, как Weibo, есть разрозненные сообщения и из других регионов. Кроме того, проблема с розовым экраном может сопровождаться зависаниями, торможениями и даже автоматической перезагрузкой устройства.

Проблема также не кажется постоянной и может возникать периодически, приходить и уходить сама по себе. Еще одна отмеченная особенность заключается в том, что когда экран становится розовым, значки строки состояния и другая информация обычно остаются видимыми.

В отчете @BossLianbo в Weibo говорится, что официальная служба поддержки Apple сделала такой комментарий:

Пользователи iPhone 13 начали жаловаться на розовый экран

«Это не аппаратная проблема. В качестве решения мы советуем обновить систему до последней версии, а также все приложения, чтобы исключить несовместимость между версиями приложений и iOS.»

Пока что проблема с розовым экраном замечена на iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Источник: ilenta.com
 

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