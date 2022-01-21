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Харьковский футбольный голкипер нашел себе новую команду в Казахстане

Харьковский футбольный голкипер нашел себе новую команду в Казахстане

Опытный 34-летний украинский вратарь из Харькова Сергей Литовченко после того, как в 2015-м году поиграл в харьковском «Гелиосе», ежегодно меняет команды. Так случилось и на сей раз.

2021 год Литовченко отыграл в составе одной команды из Казахстана — «Акжайыка» из Уральска, а в 2022-м будет играть за другую команду из этой страны — «Мактаарал» из Атакента.

Литовченко подписал контракт с «Мактааралом». Этот клуб ждет дебют в Высшей лиге чемпионата Казахстана.

Агентство Телевидения Новости

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