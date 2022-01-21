Требовал деньги за общежитие: экс-ректора харьковского вуза подозревают в вымогательстве взяток от иностранцев

В Харькове правоохранители подозревают бывшего ректора одного из высших учебных заведений города в вымогательстве взяток от иностранных студентов.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, ему объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в конце 2021 года ректор одного из высших учебных заведений Харькова требовал от группы иностранных студентов 17 тыс. грн за проживание в общежитии. Чиновник предупредил студентов, что в случае неуплаты он инициирует их выселение.

Кроме того, по данным следствия, ректор систематически звонил студентам и направлял уведомления о необходимости передать ему деньги.

23 декабря 2021 представитель иностранной группы студентов передал ректору 17 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости