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На Харьковщине с начала года произошло более 130 пожаров

С начала года в Харьковской области произошло сто тридцать семь пожаров. В огне погибли шестнадцать человек.

Начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Сергей Колосовский уверяет, что это самое большое количество погибших в Украине.

Чаще возгорания происходят из-за собственной неосторожности хозяев.

Один из таких случаев произошел накануне в селе Покотиловка. Тушить частный дом выехали сразу три подразделения спасателей. Уже во время тушения они нашли тело девятилетней школьницы и 45-летней женщины, которые отравились угарным газом и не смогли выбраться из ловушки. Предварительно было установлено, что возгорание могло произойти из-за самодельного обогревателя.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Був у стороні пристрій саморобний для опалення. Він, більш за все, використовував дизель. Там і насоси були, і ємність для дизелю, і металеві трубопроводи до цієї установки. Тобто, цей випадок зясовується, і були знайдені там електроприлади якісь самороблені.

По его словам, 80% пожаров за этот период произошли именно из-за неосторожного обращения с огнем. Зимой люди пытаются согреться, забывая о своей безопасности.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На сьогоднішній момент ми аналізуємо і дивимося на причини пожеж. Дуже багато у сільській місцевості використовуються саморобних приладів для опалення — це і електричні, це і твердопаливні, це і з використанням горючих рідин. Люди пристосовують якісь приладдя для опалення своїх житлових помешкань

Из-за увеличения количества пожаров спасатели приняли решение провести профилактическую работу на территории Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости

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