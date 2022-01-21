Баскетболист с горя «забодал» соперника и был удален

Нервы не выдержали.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Голден Стейт Уорриорз» и «Индианой Пейсерс» баскетболист «Голден Стейт» Гэри Пейтон сделал эффектный данк, после чего немного спровоцировал своим убедительным взглядом грузинского легионера «Индианы» Гоги Битадзе.

В ответ Битадзе полез бодаться.

Арбитр дал Битадзе технический фол, который стал для него уже вторым в матче и, соответственно, привел к удалению. Провокация Пейтона тоже не осталась без внимания и также была «вознаграждена» техническим фолом.

Остается добавить, что сам матч завершился победой «Индианы» 121:117.





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