В Харькове предстанут перед судом организатор онлайн-порностудии и его подельники.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, к уголовной ответственности будут привлечены пять членов организованной преступной группы. Следователи доказали причастность фигурантов к 9 эпизодам преступной деятельности.

Следствие по документированию противоправной деятельности подозреваемых длилось более года.

Следователи установили, что организовал работу студии 30-летний харьковчанин, в отношении которого сейчас идет судебный уголовный процесс по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина привлек к «бизнесу» двух соорганизаторов, администратора, модератора и около 7 «моделей» в возрасте от 20 до 24 лет. Девушки на съемных квартирах в режиме реального времени демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что получали деньги.

«Злоумышленники специально снимали помещения, которые оборудовали соответствующим интерьером, компьютерной техникой, веб-камерами и интернетом. Подбор веб-моделей осуществляла администратор и соорганизатор через объявления в социальных сетях. Предпочтение отдавали девушкам, которые в силу сложных жизненных обстоятельств были готовы выполнять их указания. Также злоумышленники периодически меняли адреса «порно-студий» с целью конспирации преступной деятельности. В дальнейшем они обучали моделям транслировать порнографическое видео в режиме реального времени на специализированных сайтах», — рассказали в полиции.

Всего членам организованной группы инкриминируется девять эпизодов преступной деятельности.

Членам ОПГ предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302 (изготовление в целях распространения и распространения изображений порнографического характера, совершенное в составе организованной группы и создании и содержании мест разврата, совершенное в целях наживы, организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

18 января Харьковская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении членов организованной группы. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости