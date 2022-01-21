ДТП с автобусом и легковушкой в Чугуевском районе: трое пострадавших оказались в больнице

ДТП с участием рейсового автобуса и «Таврии» произошло сегодня утром на трассе «Мерефа-Лозовая-Павлоград» в Чугуевском районе. В полиции сообщили, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. В результате ДТП автобус вылетел с дороги, а «Таврия» превратилась в сплошной металлолом. На месте происшествия понадобилась помощь спасателей, ведь водителя легковушки зажало железными обломками, так что выбраться самостоятельно из автомобиля ему не удалось.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали кузов понівеченої автівки та вилучили постраждалого водія та передали медикам.

Галина Салдан, заместитель директора «Центра экстренной медпомощи»

Водій з черепно-мозковою травмою, з переломами і саднами був доставлений в лікарню швидкої допомоги. Також постраждав пасажир заднього сидіння — мужчина 43-х років доставлений в лікарню швидкої допомоги з черепно-мозковою травмою і саднами і переломами. І також була постраждала жінка — пасажир переднього сидіння.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 25 пассажиров, но никто из них не пострадал.

Еще одно происшествие произошло накануне вечером на улице Суздальские Ряды. Водитель «Daewoo» не справился с управлением и врезался в забор, а после этого быстро покинул место ДТП. Далеко удрать ему не удалось – остановили сотрудники патрульной полиции. Во время осмотра сотрудники полиции выяснили, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, хотел откупиться от правоохранителей, чтобы те не составляли на него протокол.

Авария произошла и на улице Новгородской. На этот раз участниками ДТП стали машина Honda и скутер Suzuki. В результате столкновения водитель скутера получил травмы и был госпитализирован.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Постраждав водій скутера, мужчина 47-ми років був доставлений бригадою екстреної медичної допомоги в лікарню. З діагнозом «черепно-мозкова травма, забої, переломи кісток тазу та кінцівок.»

А в поселке Васищево пьяный водитель въехал в магазин. Авария произошла около часу ночи. В это время в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал. Сам водитель получил травмы, но не серьезные. На него правоохранители составили административный протокол.

Агентство Телевидения Новости