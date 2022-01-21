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Футболисты «Металлиста» переквалифицировались в ватерполистов
Сменили футбольное поле на бассейн.
Изюминкой 5-го дня первого тренировочного сбора в Турции для футболистов харьковского «Металлиста» стала тренировка, которая полностью прошла в бассейне, сообщил официальный сайт «Металлиста».
Футболисты выполнили различные упражнения в воде, полезные для мышечного тонуса, после чего поделились на команды и сыграли в подобие водного поло.
Правда, игра проходила без ворот и был задействован футбольный, а не ватерпольный мяч.
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