Заявление Зеленского касаемо возможной оккупации Харькова. Готов ли регион дать отпор?

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что в случае вторжения РФ может направиться в регионы, где у многих есть родственные связи с россиянами. И назвал Харьков, подчеркнув, что «это будет началом крупномасштабной войны».

Эти слова сразу вызвали бурное обсуждение как в соцсетях, так и вне. Особенно шокированы были, собственно, харьковчане. Многие из них восприняли слова президента, как намек на то, что город просто отдадут врагу. Впрочем, большинство уверенны, такая угроза существует уже давно, так что паниковать уже нет сил.

Олег, IT-работник

Я думаю, небезпека є реальною, але щодо саме Харкова, так, є велика ймовірність, що саме з Харкова вона почнеться. Але не можна передбачити, що в голові у Путіна, він завжди діє непередбачувано, тому… Можливо, з Харкова, можливо, з інших міст. — А чи готові ви, наприклад, захищати, якщо почнеться? — Думаю, да.

Андрей, программист

Это печально, но я думаю, что меньше нужно слушать, а больше, как бы, ну. И я думаю, что нам нужно сохранять спокойствие, просто чистить наш пулемет и.. как бы. Надеятся на лучшее, но стремится к худшему. — А есть ли у вас план действий на случай, если все-таки такое случится? — Нет

Вячеслав, электромонтер

— Я цьому не вірю. — Не вірите? — Ні – Тобто, ви думаєте, що це просто маніпуляції людьми, відвернення уваги? — Так-так, це кремльовська хлусня, не більш, не більш

Устрашения и манипуляции со стороны восточной соседки продолжаются с 2014 года. Но с того времени многое изменилось, говорит сокоординатор харьковского Евромайдана Борис Редин. Главное — значительно увеличилось количество людей, которые готовы защищать границы и отстаивать проукраинские позиции.

Борис Редин, один из организаторов палатки «Все для победы»

Тобто, ми значно за цей час стали українцями, більше розуміння того, що Україна повинна бути незалежною, чим тоді. Ми отримали за останні роки підтримку від світу таку, якої взагалі не було ніколи, і близько. І зараз передають нам зброю, то одні, то інші. Такого ж теж не було, правда? Щоб літаками тисячами завозили протитанкові засоби і все таке інше

Бригады теробороны полностью готовы к выполнению своих задач в случае, если будет поставлена ​​такая задача. Сделать это смогут достаточно быстро. Более того, в последнее время харьковчане всех профессий очень активно приобщаются к теробороне, поэтому проблемы с нехваткой резервистов нет.

Михаил Соколов, главный старшина бригады территориальной обороны Харьк. обл.

В разі будь-якої техногенної ситуації, яка може виникнути — нападу інших зловмисників на державні установи, ми готові прийняти під охорону. Ми зобов’язані це зробити. І ми це зробимо. Під охорону державні установи об’єкти суспільного значення, стратегічного значення

Глава облгосадминистрации Олег Синегубов заверил, что внештатных ситуаций в области нет. Добавив, что комментировать слова Президента – не в его компетенции.

Олег Синегубов, глава Харьковской областной государственной администрации

Щоб не було у нас серед населення ніякої паніки, ми всі державні органи, всі державні структури, Міністерство оборони, прикордонна служба, Національна гвардія, знаходяться в своєму штатному режимі, вони готові до виконання будь-яких завдань

Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Сегодня город Харьков – это украинский город. Сегодня город Харьков будет противостоять и мощно противостоять любой агрессии. Мы все вместе харьковчане, жители Украины, не позволим никому отдать город Харьков. Любой захватчик, который только посмеет прийти на нашу землю, должен знать что он получит мощнейший отпор

Более того, по словам Терехова, у города есть план действий на случай вероятного вторжения

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