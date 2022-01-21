«Клопотенко не закон, но соль и сахар убавим». В харьковских школах рассказали, чем кормят детей

В 116-й гимназии большинство учащихся голосуют за новое меню очередями в столовой. Говорят, то, что в блюдах стало меньше соли и сахара, заметили, но от этого они не стали менее вкусными. В меню остались уже привычные борщ, компот или картофельное пюре и добавились новые. Безусловный хит – куриные нагетсы, филе в панировке. Его выбирает каждый второй ученик.

Мирослав, ученик 9 класса

Стало меньше сахара, меньше соли и это хорошо, так как организм получает больше питательных веществ, я чувствую себя активнее. — Какое новое блюдо, которое Вам нравится? – Вот, нагетсы, вкусные, мясо насыщенное, свежее, мне нравится.

Надежда, ученица 9 класса

Я тоже заметила, что меньше сахара, соли стало, также больше овощей и фруктов. Нагетсы очень вкусные, отмечу!

Реформа школьного питания стартовала еще два года назад. До этого времени повара фактически пользовались еще советскими рецептами, или, как говорится, – технологическими картами. Задачей было изменить сами принципы питания, сделать его более сбалансированным и здоровым. Для этого сначала была обновлена ​​техника на школьных и дошкольных кухнях. Печи, духовые шкафы, миксеры и т.д. Всего по несколько устройств в каждом заведении, говорят в горсовете.

А уже потом взялись за рецепты. И именно последние вызвали жаркие дискуссии в соцсетях. Если одни родители одобряют здоровое питание, то другие возмущаются, что дети голодные.

В школах говорят, чаще всего это происходит не из-за невкусных рецептов, а из-за вкусовых семейных привычек. Там, где больше овощей и фруктов употребляют дома, обновленное меню зашло на «ура,» для других супы-пюре и даже салаты оказались необычными. Например, салат с яблоком и морковью.

Оксана Булгакова, директор гимназии №116

Є смакові стійки особливості у дітей, коли вони люблять те, що їдять з дитинства. Вони люблять й картопляне пюре, й котлету, й компот, узвар. Й нічого в цих справах не змінилось, у нас відповідно до зимого меню з`явилась велика кількість овочевих салатів.

Новые стандарты школьного питания заставили снизить употребление соли почти на треть, уменьшили и употребление сахара. Общее количество блюд сместили в сторону овощей и фруктов, замороженных или свежих, мяса и рыбы. А от консервов, в частности, от овощных, отказались. Как и от колбас. Добавили бобовые, в частности, чечевицу и новые крупы, например , булгур. При этом, говорят повара и технологи, переучиться было не сложно, ведь большее количество рецептов сохранилось.

Ирина Гонтаренко, гл. технолог КП «Комбинат детского питания»

Мы ссылались на опыт других городов, рассматривали меню Клопотенко, сами разрабатывали, у нас в штате 7 технологов, чтобы это соответствовало, чтобы понять все изменения, которые произошли, которые, соответственно, 305 приказа, в основном взяли блюда школьного питания, которые уже разработаны технологической службой. Но мы, как раньше, придерживались без специй, все только натуральное.

Несмотря на советы Клопотенко, в Харькове действительно отказались от специй. Говорят, опасаются, что они могут быть аллергенами. Да и это дорого. А еще обещают оставить в рационе молочные каши. Технологические карты Клопотенко — это только рекомендации, считают в мэрии, главное — соблюдать измененные законодательные нормы.

Ольга Деменко, дир. городского департамента образования

Пан Клопотенко, бажаючи зробити цей процес більш творчим, запропонував, як він сам бачить, яке він предложив. Тобто меню Клопотенко — воно не є обов`язковим до впровадження организації роботи шкіл.

При этом как предложение рецепты Клопотенко не только рассматривают, но обещают дополнить. С помощью поваров из Биотехнологического университета количество технологических карт будет увеличено со 187 до 300.

А также обещают усовершенствовать рецепты, которые шеф-повар на днях предложит для садиков. Что касается стоимости питания, то она выросла несильно, говорит Деменко. В среднем на 5 гривен в день, при том, что 60% берет на себя городской бюджет. Что касается тендеров, то они уже были проведены с учетом новых требований, ведь они были известны еще в марте.

Ольга Деменко, дир. городского департамента образования

Тендери ми проводили вже з урахуванням нового меню, його ж ми укладали до нового году. Бо 4 січня діти прийшли, ми проводили по новому. Чесно кажу, не скрізь було так гладко, в деяких районах й по двічі, й по тричі проводили тендери, але все провели.

Дополнительные тендеры в городе проводить пока не будут.

А вот областных чиновников антикоррупционеры уже поймали на переплатах. В частности лицей-интернат «Одаренность» заключил контракт на поставку приправ и специй, поразив стоимостью орегано — по 1380 грн за килограмм, и чабреца — по 1350 грн за кг. Хотя другие заведения купили их по цене втрое дешевле.

Агентство Телевидения Новости