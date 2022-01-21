В причинах медленных темпов 1 онкоцентра разберется специальная комиссия

Строительство двух очередей харьковского онкоцентра должно было завершиться еще в прошлом году. На это было заложено 290 миллионов гривен. Из них было использовано менее половины, а первый этап работ до сих пор не окончен.

Разобраться в том, почему деньги есть, а строительство идет неудовлетворительными темпами – такую ​​задачу перед новоназначенным главой Харьковской ОГА Олегом Синегубовым поставил Президент. Поэтому причины низких темпов строительства будет изучать специальная комиссия, отметил глава области.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Ця ситуація незадовільна наразі, і будемо надалі вивчати, що стало причиною цьому і далі будемо приймати управлінські вже рішення. Президент поставив чітке завдання, щоб Харківська область отримала сучасний Онкоцентр. Він має бути збудований. Наше завдання організувати всі умови, щоб будівництво йшло і освоєння коштів йшло. Бо наше завдання залучати сюди інвестиції і відстоювати програми для президентської програми

Чтобы избежать дальнейших задержек, руководитель ХОГА поручил начать разработку проектно-сметной документации для третьей очереди. Департамент капстроительства должен подготовить представление на ближайшую сессию областного совета по выделению средств на разработку проекта.

Между тем на этапе согласования сейчас проект реконструкции областной детской больницы. Здесь планируют создать новое онкогематологическое отделение, баклабораторию, медицинскую клининговую службу, гостиницу, реконструировать все инженерные сети, обновить корпус поликлиники и главный корпус. А еще сделать операционный блок для новорожденных, построить двухконтурную котельную, паркинг и вертолетную площадку.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Мова йде про глобальну реконструкцію для того, щоб ми на виході отримали саму сучасну із новітніми технологіями, з новими операційними, медобладнанням лікарню. Наразі у нас кошторис 1 мільярд 800 млн, і певно буде збільшений. Будуть корегування. Бо це проект не на один рік. І ми розуміємо, якщо ми зараз заплануємо медобладння, то через рік з’явиться нове. То корегування звичайно будуть

Предварительно общая смета составляет 1 млрд 800 млн грн. Если проект будет согласован, работы будут проходить в рамках программы «Большое строительство», которая в этом году ориентирована на восстановление всех областных больниц.





Агентство Телевидения Новости