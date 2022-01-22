В Украине за сутки — более 22,4 тысяч заболевших COVID-19: данные по областям

В Украине за сутки зафиксировали 22 473 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 838, медработников – 535)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 608 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 136.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 842 011 случаев коронавируса; выздоровели 3 580 878 человек; умерли – 99 129.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:

г. Киев – 1744;

Винницкая область – 1005;

Волынская область – 512;

Днепропетровская область – 785;

Донецкая область – 701;

Житомирская область – 879;

Закарпатская область – 682;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 2284;

Киевская область – 743;

Кировоградская область – 100;

Луганская область – 291;

Львовская область – 3293;

Николаевская область – 283;

Одесская область – 1079;

Полтавская область – 549;

Ровенская область – 828;

Сумская область – 1355;

Тернопольская область – 923;

Харьковская область – 1159;

Херсонская область – 334;

Хмельницкая область – 1064;

Черкасская область – 357;

Черновицкая область – 848;

Черниговская область – 429.

Данные с временно освоенных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки в Украине 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 84 — 32 863 человека, дополнительную дозу — 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране прививки против коронавируса получили 15 141 199 человек, из них первую дозу – 15 141 197 человек, две дозы – 14 443 593 человека, дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. В общей сложности в Украине от коронавируса проведено 29 790 690 прививок.

Напомним, днем ранее, 21 января за сутки выявили 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости