В Украине за сутки — более 22,4 тысяч заболевших COVID-19: данные по областям
В Украине за сутки зафиксировали 22 473 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 838, медработников – 535)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 608 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 136.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 842 011 случаев коронавируса; выздоровели 3 580 878 человек; умерли – 99 129.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:
г. Киев – 1744;
Винницкая область – 1005;
Волынская область – 512;
Днепропетровская область – 785;
Донецкая область – 701;
Житомирская область – 879;
Закарпатская область – 682;
Запорожская область – 246;
Ивано-Франковская область – 2284;
Киевская область – 743;
Кировоградская область – 100;
Луганская область – 291;
Львовская область – 3293;
Николаевская область – 283;
Одесская область – 1079;
Полтавская область – 549;
Ровенская область – 828;
Сумская область – 1355;
Тернопольская область – 923;
Харьковская область – 1159;
Херсонская область – 334;
Хмельницкая область – 1064;
Черкасская область – 357;
Черновицкая область – 848;
Черниговская область – 429.
Данные с временно освоенных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки в Украине 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 84 — 32 863 человека, дополнительную дозу — 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.
С начала вакцинальной кампании в стране прививки против коронавируса получили 15 141 199 человек, из них первую дозу – 15 141 197 человек, две дозы – 14 443 593 человека, дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. В общей сложности в Украине от коронавируса проведено 29 790 690 прививок.
Напомним, днем ранее, 21 января за сутки выявили 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19.