Крупные предприятия Харьковщины заплатили в Госбюджет более 60 миллиардов гривен акцизного налога

В 2021 году крупные предприятия Харьковщины перечислили в общий фонд Государственного бюджета Украины 61 млрд гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 11,3%, или на 6,2 млрд гривен, рассказал заместитель начальника Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Валерий Любичев.

«Наиболее весомые поступления – это акцизный налог с произведенных и ввезенных табачных изделий, удельный вес которого составляет 99%. За 12 месяцев прошлого года в бюджет поступило 60 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных табачных изделий. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 11,2%, или на 6 млрд гривен», — отметил налоговик.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины в прошедшем году уплачено 51,5 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, что на 42%, или на 15,3 млн грн больше по сравнению с уплатой за 2020 год.

В местные бюджеты в 2021 году поступило почти 30 млн.грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами, что на 31%, или на 7 млн гривен больше, чем в 2020 году.

Валерий Любичев также отметил, что только в декабре 2021 г. от крупного бизнеса в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило почти 5,8 млрд гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Также в налоговой сообщили, что Законом № 1914-IX, который вступил в силу с 1 января 2022, внесены изменения в Налоговый кодекс Украины в части увеличения ставок акцизного налога на этиловый спирт и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво.

При этом с 1 января 2022 года увеличенные ставки акцизного налога применяются только для спирта, а для алкогольных напитков, в том числе пива – с 1 марта 2022 года.

Производители этилового спирта при регистрации заявки на пополнение объемов остатка спирта этилового в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового, начиная с 1 января 2022 года, применяют ставку акцизного налога, установленную на дату реализации спирта этилового, то есть в размере 133,31 грн за 1 литр 100% спирта, по которой также учитывают налоговые льготы по операциям, освобожденным от налогообложения или облагаемым налогом по нулевой ставке.

Производители алкогольных напитков, для производства которых используется этиловый спирт, уплачивают акцизный налог или подают контролирующему органу по своему местонахождению до получения с акцизного склада спирта этилового налоговый вексель, по ставкам для этой продукции, действующим до 1 марта 2022 года.

Агентство Телевидения Новости