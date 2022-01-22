Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:18
Просмотров: 27

Ночной пожар в Харьковской области: из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 11 человек

Ночной пожар в Харьковской области: из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 11 человек

В Красноградском районе сегодня, 22 января, произошел пожар в жилом 2-х этажном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

22 января в 01:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в Краснограде, на ул. 19-го Сентября,116. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи на кухне. Общая площадь пожара составила около 4 кв. метров.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

Пожарные спасли 45-летнюю женщину — хозяйку квартиры, которая пыталась потушить пожар самостоятельно.

Кроме того, из соседних квартир дома и со второго этажа по лестничной клетке спасатели эвакуировали еще 11 жильцов дома.

Пожар локализовали в 02:15, а в 02:37 он был уже ликвидирован.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 