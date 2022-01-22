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На Харьковщине за убийство задержали жителя соседней области

В Харьковской области полицейские задержали мужчину за совершение жестокого убийства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

21 января около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ковшаровка Купянского района возле многоэтажки неизвестный нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. В ходе конфликта злоумышленник ударил мужчину ножом в шею. От полученного ранения пострадавший скончался.

Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Луганской области. Его задержали и сообщили ему о подозрении в совершении убийства.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. 

Агентство Телевидения Новости

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