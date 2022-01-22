День Соборности Украины: история и традиции

День Соборности Украины был учрежден, чтобы граждане нашей страны помнили о важности свободы и независимости государства, в котором живут.

Согласно официальным источникам, 22 января 1918 года Центральная Рада на IV универсале провозгласила, что отныне Украина является независимым государством. Через год, 22 января 1919 года подписали Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Это означало, что республики объединяются и создают единое государство. Позднее договоренность назвали «Акт Злуки».

Несмотря на подписанный акт, объединения территорий не произошло, но такое действие существенно повлияло на политическую ситуацию в стране. В 1990 году, накануне годовщины, между Киевом и Львовом десятки тысяч людей, держась за руки, выстроились в «живую цепь». Такая акция подтверждала стойкость и единство украинского народа.

В 1999 году действующий президент Леонид Кучма официально установил праздник 22 января, как День Соборности Украины. 13 ноября 2021 года президент Петр Порошенко учредил 2 праздника: День Соборности Украины (22 января) и День Достоинства и Свободы Украины (21 ноября).

«День Соборности мы знаем как особый день в истории Украины, который связан именно с тем, что провозглашен был акт Злуки Украинской Народной республики (УНР) и Западно-Украинской Народной республики (ЗУНР) в 1919 году. И само событие, которое произошло в 1919 году, — было действительно историческим. Понятно, что это был короткий период. Все моменты, которые связаны с общим государством, они понятно, что не произошли, но ведь сам факт, что в итоге, — с одной стороны революция в Российской империи, а с другой стороны распад Австро-Венгерской империи, — возникают два украинских государства, — УНР и ЗУНР», — рассказал Историк и религиовед Игорь Козловский в комментарии изданию УНИАН.

Козловский утверждает, что история такой соборности заключалась в том, что уже были исторические желания у той части украинского народа, которая была наполнена пониманием важности государства. Но ведь к тому времени была уже такая существенная разница между этими территориями, политическая, экономическая, социальная, международная и т.д., потому что была разная историческая судьба этих земель.

«Надо сказать, что для ЗУНР был более такой характерный акцент на создание национального государства, а в УНР акценты больше ставились на социальных вопросах, прав национальных меньшинств и т.д. И в УНР была молодая интеллигенция, деятели, романтики, а в ЗУНР уже было больше опыта, я бы сказал, политической борьбы, и они были больше прагматиками», — добавляет историк.

Историк говорит, что сам факт того, что они пришли к согласию и создали эту самую Злуку, является таким примером, что в таких сложных условиях люди, которые формировались при разных исторических обстоятельствах, все же нашли согласие, нашли понимание, переступили через собственные амбиции, и был подписан акт Злуки.

До настоящего объединения дело не дошло, потому что буквально через несколько дней та часть, которая была ЗУНР, оказалась в ситуации войны с Польшей, акт фактически перестал быть действующим, и потом денонсировали его, но все же это имеет огромное историческое значение как факт такого реального объединения украинцев, украинских земель в едином соборном государстве, — то есть идея соборности, унитарности, единства, в то время проявила себя в полной мере.

«Мы помним, что ситуация была тяжелая. Опять же, практически повторяет и современную ситуацию: был враг, который шел со стороны России, с желанием вернуть Украину в зону своих интересов, а с другой стороны, — был определенный раздор, потому что существовали не только региональные особенности, было что множество разных факторов. Мы помним, и тот же Махно с его армией и его влиянием на юге и востоке. И не смогли договориться все, не смогли объединиться окончательно все элементы с одной стороны, а с другой стороны было недостаточно коммуникации между властью и населением. Большое количество людей не осознавало свою ответственность, было инфантильным и переживало состояние такого ожидания, когда оно все завершится. И фактически не брали глобальную ответственность за свое государство, которое только предстало», — напомнил религиовед.

Козловский считает, что именно эти уроки также сейчас важны, потому что у нас есть и фактор внешней агрессии, и опасность войны, и еще есть много людей, которые находятся в таком состоянии безответственности. Все это говорит о том, мы должны выносить исторические уроки и помнить, что у нас одна единая соборная Украина.

Источник: УНИАН

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