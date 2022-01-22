«Оранжевая» зона в Украине расширилась до 10 областей — данные Минздрава

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В Минздраве показали, какие регионы Украины переходят из «желтой» в «оранжевую» зону карантина и по каким COVID-показателям.

Так, сообщается на сайте Минздрава, по состоянию на 22 января, в этой зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций), с 24 января переходит в «красную» зону;Ровенская — критический показатель новых случаев,Сумская — критический показатель новых случаев,Черновицкая — критический показатель новых случаев,Львовская — критическая динамика госпитализаций,Тернопольская — критический коэффициент выявления новых случаев,Житомирская — критический коэффициент выявления новых случаев,Черниговская — критический коэффициент выявления новых случаев,Винницкая — критический коэффициент выявления новых случаев,Хмельницкая — критический коэффициент выявления новых случаев.

Напомним, как сообщалось, за сутки в стране зафиксировали более 22 473 новых заболевших.

Агентство Телевидения Новости