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Пожар в Юридическом университете ликвидировали: подробности от ГСЧС (видео)

Пожар в Юридическом университете ликвидировали: подробности от ГСЧС (видео)

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном корпусе бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, который произошел сегодня, 22 января.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 10:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого на ул. Пушкинской, 77.

К месту происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС. В общей сложности 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС. На момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении.

Площадь пожара составляла около 400 кв. Горели деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия 5-го этажа.

Жертв и пострадавших нет. В 12:25 пожар локализовали, ликвидировали в 14:20.

Пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости

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