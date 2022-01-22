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На Харьковщине директора фирмы подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых

На Харьковщине директора одного из предприятий подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 42-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью проводил работы на территории Петровского сельского совета Изюмского района по раскрытию толщи почвы и изъятию полезных ископаемых, а именно каменного угля. При этом специального разрешения центрального органа исполнительной власти на добычу недр общегосударственного значения фирма не имела.

Сумма ущерба, причиненного государству, составляет около 6 миллионов гривен.

19 января фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости

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