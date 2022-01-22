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В российском Томске ванна «сбежала» от хозяина и чуть не сбила детей (видео)

В российском Томске ванна «сбежала» от хозяина и чуть не сбила детей (видео)

В российском Томске от мужчины «сбежала» акриловая ванна, которая на своем пути чуть не сбила несколько детей

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина бежит за ванной, которая катится по скользкой дороге с небольшого склона. В один момент хозяин практически поймал ее, но споткнулся и еще сильнее подтолкнул, да так, что ванна набрала скорость и едва не сбила детей, стоявших на тротуаре: им пришлось отскочить в сугроб.

В конечном итоге остановил акриловую «беглянку» сугроб на дороге, куда она вылетела по пешеходному переходу. Владелец аккуратно покатил ее назад.

Пользователей в соцсетях позабавило произошедшее: «Зимние Олимпийские Томские игры считаю открытыми!», «Прямо как в Мойдодыре от мужика все убежало!», «И смешно, и страшно» — комментировали россияне.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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