В центре города возобновили памятную доску Шевелёву

Сегодня, в День Соборности Украины, на улице Сумской торжественно открыли мемориальную доску литературоведу Юрию Шевелёву. Раньше на этом месте уже был установлен памятный знак украинскому профессору, но в сентябре 2013 года неизвестные разбили её топорами. Представитель общественной организации «Світанок» Вадим Поздняков говорит, что на создание самой доски потратили более 70 тысяч гривен. Все эти деньги собрали неравнодушные люди.

Ми давно мали це зробити. Харків — це місто, яке за українською суттю не поступається навіть Львову і відкриття меморіальної дошки одному з найбільш потужних українських мовознавців лише це підтверджує. Також найближчим часом у місті буде встановлено ще низку пам’ятників та дощок українським діячам

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