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В Изюмском районе сгорели несколько торговых павильонов: причина пожара устанавливается

В Изюмском районе сгорели несколько торговых павильонов: причина пожара устанавливается

Сегодня ночью в 00:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение масштабном пожаре в Изюме: горели 3 торговых павильона.

К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены три торговых павильона общей площадью около 300 кв. метров, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Существовала угроза возгорания еще одного расположенного рядом павильона.

В ликвидации пожара было задействовано сразу 4 пожарных ствола, спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Тушение пожара осложняла высокая горючая загрузка объектов, к тому часть строений была деревянной. В 02:00 пожар локализовали и в 04:06 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Изюмском районе сгорели несколько торговых павильонов: причина пожара устанавливается

В Изюмском районе сгорели несколько торговых павильонов: причина пожара устанавливается

В Изюмском районе сгорели несколько торговых павильонов: причина пожара устанавливается

Агентство Телевидения Новости

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