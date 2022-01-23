В Закарпатской области с помощью приложения «Спасение в горах» нашли пострадавшего туриста

Сегодня в 11:18 в дежурную часть ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение «Спасение в горах» поступило сообщение SOS – на горной долине Боржава (склон г. Плай) в районе поселка Воловец во время спуска группы туристов из 9 человек произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало 5 туристов.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал получил травмы и нуждается в транспортировке. Для помощи были привлечены горные спасатели и поселков Н. Ворота и Пилипец: всего 10 человек и 3 единицы техники. В 15:35 спасатели добрались к пострадавшему туристу и оказали ему доврачебную помощь.

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