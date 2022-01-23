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С понедельника вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить «ковидную тысячу» на лекарства

С понедельника вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить «ковидную тысячу» на лекарства

Вакцинированные украинцы старше 60 лет уже с понедельника, 24 января, смогут использовать средства, полученные в рамках программы «єПідтримка» (т.н. «ковидную тысячу»), на покупку лекарств. Об этом сообщает «Інтерфакс-Україна» со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«С 24 января вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы «єПідтримка» на покупку лекарства», – написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что купить медикаменты можно будет в как в обычных, так и в интернет-аптеках, как по рецепту врача, так и без него.

Как сообщалось, 19 декабря 2021 года в полноценном режиме (а некоторое время до этого в тестовом) была запущена программа «єПідтримка» в рамках которой каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений или покупки книг. Во втором-третьем кварталах 2022 года ожидается запуск альтернативного офлайн-механизма для получения таких выплат для тех, у кого нет смартфона.

Агентство Телевидения Новости

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