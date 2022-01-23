В «Металлисте» теперь есть не только Рыбка, но и Рыбак

На вратарской позиции в харьковском «Металлисте» теперь два спортсмена с одними и теми же буквами в фамилии.

Официальный сайт «Металлиста» сообщил о том, что контракт с харьковской командой подписал 21-летний голкипер Владислав Рыбак, последней командой которого был донецкий «Олимпик».

Рыбка получил вратарский свитер под 25-м номером.

Следует отметить, что на вратарской позиции в «Металлисте» есть также Александр Рыбка, Даниил Каневцев и Артур Денчук.

Агентство Телевидения Новости