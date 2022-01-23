Курьезная ошибка баскетболиста развеселила партнёров по команде

Должно было выйти очень зрелищно, а получилось курам на смех.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Финиксом» и «Индианой» шла последняя минута матча. Счет был 113:101 в пользу «Финикса», то есть интриги касательно победителя уже не существовало.

Баскетболист «Финикса» Девин Букер убежал в отрыв на кольцо соперников и решил исполнить «мельницу» — данк, при котором мяч «вбивается» сверху в кольцо после того, как рука с мячом опишет полукруг.

Вот только у Букера вместо «мельницы» вышла «недомельница» — мяч угодил не в кольцо, а в дужку кольца с внешней стороны.

Этот промах одноклубники Букера восприняли со смехом.

матч же в итоге завершился со счетом 113:103 в пользу «Финикса».





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