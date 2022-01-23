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Воинский учет женщин: Минобороны сократило список профессий

Воинский учет женщин: Минобороны сократило список профессий

Министерство обороны Украины решило существенно сократить перечень профессий, которые предусматривают воинский учет для женщин: список сокращен с 35 до 14 специальностей и 6 профессий, сообщает «Хвиля» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На обязательный учет военнообязанных будут становиться женщины, которые работают в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

«Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил», – заявил министр обороны Алексей Резников.

Сейчас новая редакция приказа направлена на рассмотрение в МВД, СБУ и Внешнюю разведку.

Примечательно, что за уклонение от воинского учета штрафовать женщин не будут.

Агентство Телевидения Новости

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