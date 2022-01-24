Отключения воды в Харькове: график на 24 января

Сегодня, 24 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк), пр. Науки, 26 (стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.22 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 31 (стояк) до 17:00 24.01.22 г.

Киевский район:

б-р Мира, 1 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 9Г (п. №2) до 20:00 24.01.22 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко, 36А (стояк), ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк), ул. Бучмы, 34Б (п. №3, стояк) до 17:00 24.01.22 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №9) до 20:00 24.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Болонская (ч/с), ул. Петрозаводская (ч/с), ул. Дунайская (ч/с), ул. Балканская (ч/с), пр. Тракторостроителей (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с), Салтовское шоссе (ч/с), ул. Базарная (ч/с), ул. Буковинская (ч/с) до 20:00 24.01.22 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 3 (стояк) до 18:00 24.01.22 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 6Б (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), пр. Гагарина, 173В (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154А (п. №5, стояк) до 17:00 24.01.22 г.; ул. Фонвизина, 17 (стояк), ул. Ньютона, 143А (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.22 г.

Холодногорский район:

пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, стояк) до 18:00 24.01.22 г.

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