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В Изюмском районе пожарные спасли брата с сестрой

В Изюмском районе пожарные спасли брата с сестрой

Сегодня в 04:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

По прибытию пожарных было установлено, что горят деревянные элементы веранды. Общая площадь пожара составила около 2 кв. метров.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В помещении находились 14-летняя девочка и ее 19-летний брат, которые не могли самостоятельно передвигаться – пожарные вынесли их на свежий воздух.

В 05:14 пожар был полностью ликвидирован. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В Изюмском районе пожарные спасли брата с сестрой

Агентство Телевидения Новости

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